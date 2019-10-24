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Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом

Макгрегор назвал Нурмагомедова трусом
13:45 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор считает, что Хабиб Нурмагомедов боится рисковать.

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, раскритиковал бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова, но признал, что планирует ещё раз сразиться с ним.

"Он боится рисковать, потому ничего не заслуживает. Только дерётся с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы. Они убегают, трусят. Такой же и Хабиб. Это в его природе. Он убежал со своей пресс-конференции здесь, в Москве.

Я сказал ему: "Беги, но ты всё равно не убежишь от реванша". Я буду драться с Хабибом в Москве, мать Россия увидит этот бой.

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Я не считаю, что Нурмагомедов представляет Россию, когда он представлял Россию? Где его флаг? Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом. Нурмагомедов не дерётся за Россию", — передаёт слова Макгрегора с пресс-конференции в Москве корреспондент "Чемпионата" Иван Ковалёв.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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