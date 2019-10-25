Сборная Украины по гандболу уступила чемпиону Африки

Новости спорта:Украинская команда проиграла сборной Туниса в контрольном матче.

Сборные Туниса и Украины провели первый из двух запланированный товарищеских матчей в тунисском Хаммамете. Главный тренер украинской команды Сергей Бебешко, как и планировалось, задействовал в игре большое количество игроков. Брак сыгранности сказывался, прежде всего в нападении. Пропустив сравнительно немного, украинцы забили еще меньше и в конце концов уступили: 9:12 после первого тайма и 20:25 по итогам всей игры.

Напомним, что Тунис является действующим чемпионом Африки, а на чемпионате мира-2019 эта команда заняла 12 место.

Тунис - Украина - 25:20 (12: 9)

Тунис (голы): Буганми - 5, Жалуз - 5, Санаи - 2, Зайед - 2, Соусси - 3, Чуриф - 2, Джабалла - 3, Баннур - 2, Резиг - 1.

Украина: Комок, Терехов, Деревянкин; Шевелев 6, Денисов 2, Жук 2, Паровинчак 2, Козакевич 3, Донцов 1, Дорощук 1, Жуков 1, Акименко 1, Остроушко 1, Гурковский, Кубатко, Ильченко, Тиль, Карамышев, Кириленко, Орловский.

26-го октября Тунис и Украина сыграют снова.