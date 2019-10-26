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Суббота, 26.10.2019
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Bellator 231: результаты боев (Видео)
09:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американский боец Bellator Фрэнк Мир одержал победу над Роем Нельсоном в главном поединке турнира Bellator 231.

Встреча продлилась все отведённые три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Миру. Это был второй поединок бойцов — ранее они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу также одержал Мир единогласным решением судей.

В соглавном поединке турнира Эд Рут победил Джейсона Джексона раздельным решением судей.

Bellator 231. Основной кард

Не выдержали весы: как у бойца ММА пытались угнать и сдать на металлолом два катка

Фрэнк Мир — Рой Нельсон — победа Мира единогласным решением судей

Эд Рут — Джейсон Джексон — победа Рута раздельным решением судей

Илара Джоанн — Бек Роулингс — победа Джоанн приёмом во втором раунде

Энтони Гарретт — Джейк Хэгер — бой признан несостоявшимся из-за удара в пах

Предварительный кард

Фуми Нкута — Эдриен Хэли — победа Нкуты единогласным решением судей

Коннор Диксон — Орхан Исматадзе — победа Диксона приёмом в первом раунде

Киллис Мота — Мандел Налло — победа Моты техническим нокаутом в третьем раунде

Джесси Мил — Талита Ногейра — победа Мил раздельным решением судей

Стив Маури — Гокхан Сарикам — победа Маури приёмом во втором раунде

Далтон Роста — Клод Уилкокс — победа Росты техническим нокаутом в третьем раунде

Тим Кэрон — Лукас Борджес — победа Кэрона единогласным решением судей

Джонатан Мэнли — Тьягу Оливейра — победа Мэнли единогласным решением судей

Элиза Рид — Ребекка Бриггман — победа Рил техническим нокаутом в первом раунде.

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MMA, Новости ММА, Фрэнк Мир - Рой Нельсон, Bellator 231.
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