Bellator 231: результаты боев (Видео)

Новости спорта:Американский боец Bellator Фрэнк Мир одержал победу над Роем Нельсоном в главном поединке турнира Bellator 231.

Встреча продлилась все отведённые три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Миру. Это был второй поединок бойцов — ранее они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу также одержал Мир единогласным решением судей.

В соглавном поединке турнира Эд Рут победил Джейсона Джексона раздельным решением судей.

Bellator 231. Основной кард

Фрэнк Мир — Рой Нельсон — победа Мира единогласным решением судей

@RoyNelsonMMA closes out round three with a spectacular slam. Who do you think won tonight at #Bellator231? pic.twitter.com/1BcmnaazSr — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 26, 2019

Эд Рут — Джейсон Джексон — победа Рута раздельным решением судей

Илара Джоанн — Бек Роулингс — победа Джоанн приёмом во втором раунде

Энтони Гарретт — Джейк Хэгер — бой признан несостоявшимся из-за удара в пах

Предварительный кард

Фуми Нкута — Эдриен Хэли — победа Нкуты единогласным решением судей

Коннор Диксон — Орхан Исматадзе — победа Диксона приёмом в первом раунде

Киллис Мота — Мандел Налло — победа Моты техническим нокаутом в третьем раунде

Джесси Мил — Талита Ногейра — победа Мил раздельным решением судей

Стив Маури — Гокхан Сарикам — победа Маури приёмом во втором раунде

Далтон Роста — Клод Уилкокс — победа Росты техническим нокаутом в третьем раунде

Тим Кэрон — Лукас Борджес — победа Кэрона единогласным решением судей

Джонатан Мэнли — Тьягу Оливейра — победа Мэнли единогласным решением судей

Элиза Рид — Ребекка Бриггман — победа Рил техническим нокаутом в первом раунде.