Bellator 231: результаты боев (Видео)

Встреча продлилась все отведённые три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Миру. Это был второй поединок бойцов — ранее они встречались в 2011 году на турнире UFC 230, и тогда победу также одержал Мир единогласным решением судей.

В соглавном поединке турнира Эд Рут победил Джейсона Джексона раздельным решением судей.

Bellator 231. Основной кард

Фрэнк Мир — Рой Нельсон — победа Мира единогласным решением судей

@RoyNelsonMMA closes out round three with a spectacular slam. Who do you think won tonight at #Bellator231? pic.twitter.com/1BcmnaazSr

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 26, 2019