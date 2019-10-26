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Сборная Украины сыграла вничью со Словенией в рамках отбора ЧМ-2020

Сборная Украины сыграла вничью со Словенией в рамках отбора ЧМ-2020
11:46 Сегодня Телеграф Фото: Футзал Украины

Новости спорта:Украинцы не смогли досрочно выйти в элит-раунд.

В стартовых поединках основного раунда отборочного турнира ЧМ-2020 и сборная Украины, и команда Словении разгромили своих соперников, Косово и Северную Македонию соответственно.

Сегодняшняя победа косоваров над македонцами (7:5 – хозяева площадки пропустили решающие голы в концовке встречи) позволяла «сине-желтым» рассчитывать на досрочное оформление путевки в элит-раунд.

Для этого подопечным Александра Косенко нужно было обыграть Словению.

Обзор матчей НХЛ 25.10.19

Отборочный турнир ЧМ-2020. Группа 2.

Словения – Украина – 2:2

Словения: Дамир Пушкар – Кристьян Чуец, Игор Осредкар, Тео Турк, Матей Фидершек – Рок Мордей, Нейц Хозян, Ник Зайц, Жан Корен, Джереми Буковец, Ален Фетич, Клемен Душчак, Жига Чех – Тяж Ловренчич

Украина: Евгений Иваняк – Николай Микитюк, Артем Фаренюк, Игорь Корсун, Петр Шотурма – Сергей Малышко, Владимир Разуванов, Дмитрий Сорокин, Тарас Королишин, Сергей Журба, Александр Педяш, Михаил Зварич – Дмитрий Литвиненко, Кирилл Ципун

Увы, финальная сирена зафиксировала ничейный результат. Для гарантированного выхода в элит-раунд сборную Украины устроит ничья с Северной Македонией.

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Но о таком исходе противостояния с хозяевами площадки, которые уже не претендуют на выход из группы, думать не стоит. Ведь «сине-желтые» превосходят по классу будущих соперников и должны доказать это на площадке

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Сборная Украины, Футзал, Новости спорта, Новости футзаа.
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