Биатлонистка отравилась после падения лицом в навоз

Новости спорта:Норвежская биатлонистка рассказала, как упала лицом в навоз.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала, что была вынуждена прервать сбор с национальной командой в Антерсельве из-за отравления после того, как упала в коровий навоз.

«Сбор проходил хорошо, но я была вынуждена отправиться домой. Мы провели интенсивную тренировку, а на следующий день у меня началось пищевое отравление. На пробежке я упала, и мне в рот попало коровье дерьмо или что-то похожее на него.

Я была полностью выбита на два дня. Пробовала провести небольшую тренировку, но чувствовала себя как лазанья, которая упала на землю и осталась лежать», — рассказала Тандревольд в своём видеоблоге в YouTube.

В итоге команда приняла решение не задействовать Тандревольд в сборе и отпустить её домой.