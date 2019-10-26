Определился первый финалист Кубка мира

Новости спорта:Сборная Англии стала первым финалистом Кубка мира по регби.

Сборная Англии по регби на чемпионате мира в японской Йокогаме в полуфинале победила сборную Новой Зеландии со счетом 19:7.

Первый тайм стал решающим в противостоянии, ведь англичане выиграли его со счетом 10:0. Впрочем, в итоге им удалось победить и во второй половине — 9:7.

Англичане вышли из своей группы после побед над сборными Тонга (35:3), США (45:7) и Аргентины (39:10). В четвертьфинале Англия разобралась с Австралией (40:16).

Отметим, что Новая Зеландия выиграла предыдущий чемпионат мира, который проходил в 2015 году в Англии. Тогда новозеландцы в финале одолели Австралию (34:17).

Второй финалист определится завтра, когда будет сыгран поединок между Уэльсом и Южной Африкой.