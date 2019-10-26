Скачать
Суббота, 26.10.2019
Футбол. Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
Где и когда смотреть матчи чемпионата Украины 26 октября
Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
Украинка Снигур смела американку и вышла в финал юниорского Итогового турнира
Украинка пробилась в финал юниорского Итогового турнира
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)
БК Химик разнес соперника в матче Кубка Украины с разницей в 125 очков (Видео)

Определился первый финалист Кубка мира

Определился первый финалист Кубка мира
14:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сборная Англии стала первым финалистом Кубка мира по регби.

Сборная Англии по регби на чемпионате мира в японской Йокогаме в полуфинале победила сборную Новой Зеландии со счетом 19:7.

Первый тайм стал решающим в противостоянии, ведь англичане выиграли его со счетом 10:0. Впрочем, в итоге им удалось победить и во второй половине — 9:7.

Англичане вышли из своей группы после побед над сборными Тонга (35:3), США (45:7) и Аргентины (39:10). В четвертьфинале Англия разобралась с Австралией (40:16).

Биатлонистка отравилась после падения лицом в навоз

Отметим, что Новая Зеландия выиграла предыдущий чемпионат мира, который проходил в 2015 году в Англии. Тогда новозеландцы в финале одолели Австралию (34:17).

Второй финалист определится завтра, когда будет сыгран поединок между Уэльсом и Южной Африкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, Новости спорта, Новости регби, Сборная Новой Зелендии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто магия: в Катаре мяч невообразимым образом не залетел в ворота (Видео)
02 Луческу сравнил чемпионаты Украины и России
03 Запасной игрок коснулся мяча и судья назначил пенальти (Видео)
04 Зозуля забил победный гол лидеру Сегунды (Видео)
05 Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь