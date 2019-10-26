Игроки сборной Новой Зеландии вновь исполнили свой традиционный воинственный танец

Перед стартом полуфинала Кубка мира по регби игроки Новой Зеландии исполнили танец Хака, которым древние народы этой островной страны показывали, что готовы к бою. Увы, их это не спасло, Англия выиграла 19:7 и стала первым финалистом.