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Суббота, 26.10.2019

Игроки сборной Новой Зеландии вновь исполнили свой традиционный воинственный танец

Перед стартом полуфинала Кубка мира по регби игроки Новой Зеландии исполнили танец Хака, которым древние народы этой островной страны показывали, что готовы к бою. Увы, их это не спасло, Англия выиграла 19:7 и стала первым финалистом.
Телеграф спорт
Фото: Facebook
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Сборная Англии, Регби, Новости спорта, Сборная Новой Зеландии.
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