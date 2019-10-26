Макгрегор рассказал о боях с Чакк Норрисом, Ван Даммом, Сигалом и Джеки Чаном

Новости спорта:Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о легендарных актёрах, имеющих непосредственное отношение к миру единоборств.

Ирландец порассуждал на тему возможных боёв с участием Стивена Сигала, Чака Норриса, Жан-Клод ван Дамма, Джеки Чана и других.

«Сигал или Норрис? Знаете, с Сигалом лучше не связываться. Но я бы, наверное, назвал Норриса. Сигал — гражданин России? Я всё равно выбираю Норриса, потому что его всё-таки тренировал великий Ли. Стивен, конечно, тоже крутой. Люди считают, что он просто актёр, но это феноменальный боец.

Стейтем, Шварценеггер или Сталлоне? Очень сложно. Я дружу со Шварценеггером и Сталлоне и не хотел бы выбирать кого-то одного. У Стейтема отличные удары, а Сталлоне больше боксёр. Ну а Шварценеггер — это мускулы. Поэтому сложно выбирать.

Бой ван Дамма и Джеки Чана? Ван Дамм. Думаю, он бы победил в этой дуэли. Что касается встречи Халка Хогана и Дуэйна Джонсона, то, наверное, Хоган в лучшие годы победил бы. Но сейчас, конечно, сильнее Джонсон. Когда Халк был на подъёме, он был феноменален. Так что здесь тоже сложно выбрать", — сказал Макгрегор в программе «Вечерний Ургант» в эфире Первого канала.