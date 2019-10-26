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Биатлон: олимпийский чемпион Детьё рассказал о целях на Кубке мира

Биатлон: олимпийский чемпион Детьё рассказал о целях на Кубке мира
16:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Французскому биатлонисту хочется скорее почувствовать зиму.

Олимпийский чемпион Пхёнчхана в смешанной эстафете Симон Детьё рассказал, как прошла летняя подготовка перед новым сезоном, а также о целях, которые ставит на Кубок мира…

«Летняя подготовка прошла хорошо, без каких-либо физических затруднений. Мне удалось проделать качественную работу, и я доволен своей текущей формой. Не могу дождаться, чтобы уже отложить в сторону лыжероллеры и перейти на снег. Хочется скорее продолжить подготовку и почувствовать зиму.

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Надеюсь, летом я выбрал верную стратегию подготовки. Цель состояла в том, чтобы добиться последовательности в стрельбе, фокусируясь на каждой мишени в отдельности. Хочу завоевать в этом году больше подиумов на Кубке мира. И почему бы не побороться за первую победу", — приводит слова Детьё Nordic Magazine.

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