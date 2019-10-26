Шевченко вошел в правление федерации гольфа Украины

В пятницу, 25 октября, состоялось заседание правления Всеукраинской федерации гольфа.
Всеукраинскую федерацию гольфа возглавил бизнесмен Виталий Хомутынник, а в президиум вошли владельцы всех украинских гольф-клубов, бизнесмены и главный тренер сборной Украины по футболу.
В правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко.
Напомним, наставник сборной Украины является давним поклонником гольфа.
В октябре 2011 года Андрей Шевченко выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.