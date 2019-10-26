Шевченко вошел в правление федерации гольфа Украины

Новости спорта:В правление федерации гольфа Украины вошел Андрей Шевченко.

В пятницу, 25 октября, состоялось заседание правления Всеукраинской федерации гольфа.

Всеукраинскую федерацию гольфа возглавил бизнесмен Виталий Хомутынник, а в президиум вошли владельцы всех украинских гольф-клубов, бизнесмены и главный тренер сборной Украины по футболу.

В правление вошло много новых людей, в том числе такие знаковые как Геннадий Буткевич и Андрей Шевченко.

Напомним, наставник сборной Украины является давним поклонником гольфа.

В октябре 2011 года Андрей Шевченко выиграл серебро чемпионата Украины по гольфу. В мае 2013 года он стал победителем турнира одного из гольф-клубов Англии Queenwood Golf Club.