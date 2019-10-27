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Лима завоевал чемпионский пояс Bellator

Лима завоевал чемпионский пояс Bellator
08:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В ночь на 27 октября (время киевское) в Анкасвилле (Коннектикут, США) прошёл турнир Bellator 232.

Главным событием вечера стал бой между Рори Макдональдом и Дугласом Лимой в рамках финала Гран-при в полусредней весовой категории.

Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Макдональд не смог отстоять титул в поединке с экс-чемпионом Лимой. Единогласным судейским решением победу в бою одержал Дуглас Лима (50-45, 50-45, 49-46).

Таким образом, Лима вернул себе чемпионский пояс, а также заработал $ 1 млн.

Напомним, в январе Макдональд и Лима провели первое очное противостояние и тогда судьи присудили победу Макдональду.

Bellator 231: результаты боев (Видео)

Теперь на счету Лимы 32 победы и 7 поражений. Макдональд в свою очередь потерпел 6-е поражения в 28 поединках.

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Дуглас Лима, Рори Макдональд - Дуглас Лима, Рори Макдональд.
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