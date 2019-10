Бывшая порноактриса дебютировала в ММА с сокрушительного поражения (Видео)

Ранним утром 26 октября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231.

В его предварительном карде прошло несколько поединков среди женщин. В одном из них встретились Элиза Рид и Ребекка Бригман. Поединок не привлёк бы внимания общественности, если бы не один нюанс: 25-летняя Бригман в недавнем прошлом снималась в фильмах для взрослых и более известна под псевдонимом Орион Старр.

Elise Reed is coming out strong in round one!

Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0

— Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019