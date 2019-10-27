Бывшая порноактриса дебютировала в ММА с сокрушительного поражения (Видео)

Новости спорта:Ребекка Бригман провела бой с Элизой Рид.

Ранним утром 26 октября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231.

В его предварительном карде прошло несколько поединков среди женщин. В одном из них встретились Элиза Рид и Ребекка Бригман. Поединок не привлёк бы внимания общественности, если бы не один нюанс: 25-летняя Бригман в недавнем прошлом снималась в фильмах для взрослых и более известна под псевдонимом Орион Старр.

Elise Reed is coming out strong in round one! Catch the #Bellator231 prelims on the Bellator App now!

https://t.co/Y4hYPM3sjN pic.twitter.com/FLiXfCGOe0 — Bellator MMA (@BellatorMMA) October 25, 2019

Бригман лишь недавно увлеклась смешанными единоборствами и вплотную посвятила себя тренировкам. Впрочем, это не помогло ей избежать сокрушительного поражения в первом бою в Bellator — Рид тотально доминировала и обрушила на Бригман шквал атак. В итоге рефери зафиксировал победу Элизы техническим нокаутом в конце первого раунда.