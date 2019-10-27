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UFC Fight Night 162: результаты боев

UFC Fight Night 162: результаты боев
09:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В Сингапуре состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 162.

В его главном событии встретились десятый номер рейтинга в полусреднем весе 41-летний Демиан Майя и экс-чемпион Bellator и ONE FC, одиннадцатый номер рейтинга Бен Аскрен. Поединок завершился победой Майи, который в третьем раунде сумел провести удушающий приём.

Для ветерана лиги это третья победа кряду. Что касается Аскрена, то он проиграл во второй раз подряд. В предыдущем бою он был нокаутирован Хорхе Масвидалем уже на пятой секунде встречи. Всего на счету Аскрена в UFC одна победа и два поражения.

В соглавном событии турнира опытный Майкл Джонсон по очкам проиграл Стиви Рэю. В ходе турнира победы одержали россияне Сергей Павлович, Мовсар Евлоев и Муслим Салихов.

UFC Fight Night 162

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Основной кард

Дэмиан Майя — Бен Аскрен — победа Майи удушающим приёмом в третьем раунде.

Майкл Джонсон — Стиви Рэй — победа Рэя решением большинства судей.

Фрэнк Камачо — Бенил Дариуш — победа Дариуша удушающим приёмом в первом раунде.

Сирил Гейн — Дон Тэйл Мэйес — победа Гейна приёмом в третьем раунде.

Муслим Салихов — Лауреано Старополи — победа Салихова единогласным решением судей.

Предварительный кард

Ранда Маркос — Эшли Йодер — победа Маркоса раздельным решением судей.

Рафаэль Физиев — Алекс Уайт — победа Физиева единогласным решением судей.

Мовсар Евлоев — Энрике Барцола — победа Евлоева единогласным решением судей.

Сергей Павлович — Морис Грин — победа Павловича техническим нокаутом в первом раунде.

Лома Лукбунми — Александра Албу — победа Лукбунми раздельным решением судей.

Рафаэль Пессоа Нуньес — Джефф Хьюз — победа Пессоа Нуньеса единогласным решением судей.

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