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Белый Барс обыграл аутсайдера в рамках УХЛ

Белый Барс обыграл аутсайдера в рамках УХЛ
16:25 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: Twitter

Новости спорта:Белый Барс в напряженном матче сумел обыграть Ледяных Волков.

27 октября в Киеве на арене «Шалетт»» состоялся матч между «Ледяными Волками» и ХК «Белый Барс». Поединок завершился с результатом 4:6.

Ледяные Волки - Белый Барс 4:6

В первой двадцатиминутке счет первыми открыли хозяева арены. Уже на третьей минуте матча Сергей Микульчик стал автором первой заброшенной шайбы матча. Увеличил отрыв киевлян и изменил счет на табло Кирилл Фроленко – 2:0. До конца первого периода белоцерковцам удалось сравнять счет. Сократил отрыв и забросил первую шайбу в ворота киевлян Артем Шиманский, а Назар Ружников сравнял счет – 2:2.

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Во втором периоде вывел «волков» вперед и изменил счет на табло Никита Шабанов, но буквально через 15 секунд белоцерковцы сравняли счет. До завершения второй двадцатиминутки «барсы» успели забить ещё один гол – автором шайбы стал Максим Ядловский.

Уже в первые пять минут третьего периода «волкам» удалось уровнять счет на табло – Дмитрий Колядинский забросил шайбу в ворота гостям. Сергей Логач вывел «Белый Барс» вперед – 4:5. И на той же минуте Владислав Куцевич отправил шайбу в ближний угол ворот Дуве. До конца третьей двадцатиминутки «волкам» так и не удалось сократить отставание, матч завершился с результатом 4:6.

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Хоккей, УХЛ, Белый Барс.
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