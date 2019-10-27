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Украина вышла в элит-раунд отбора на ЧМ-2020

Украина вышла в элит-раунд отбора на ЧМ-2020
20:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Facebook

Новости спорта:Украинцы успешно преодолели квалифай-раунд.

Сборная Украины по футзалу провела заключительный матч основного раунда отбора на чемпионат мира-2020. Команда Александра Косенко обыграла Северную Македонию со счетом 5:1.

Уже в начале матча украинцы сделали весомую заявку на победу, отметившись трижды в первые десять минут встречи. Точные удары на счету Николая Микитюка, Владимира Разуванова и Михаила Зварича.

До перерыва Украина забила еще раз, Микитюк оформил дубль. Во втором тайме команды обменялись голами.

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Таким образом, Украина набрала семь очков в трех турах и получила путевку в элит-раунд. Напомним, что в первом туре команда Косенко разгромила Косово (7:1), во втором — сыграла вничью со Словенией (1:1).

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