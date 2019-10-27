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Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты

Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
20:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Наставник Динамо прокомментировал матч с Карпатами.

Аексей Михайличенко высказался по поводу матча своей команды против львовских Карпат (1:1).

«По содержанию матч с Копенгагеном и матч с Карпатами — это две разные игры. Нельзя их сравнивать ни по уровню соперников, ни по манере. Матч с Карпатами пока не могу оценивать, сыграли вничью в такой игре… могли и проиграть даже. К сожалению, в футболе такое случается.

Создавая такое количество моментов, нужно выигрывать такие игры», — сказал коуч киевлян во флеш-комментарии клубному телеканалу.

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«Нужно забивать, если создаются моменты. Надо их использовать. Такую игру надо проводить более спокойно, имея преимущество в несколько мячей. Где-то не хватило мастерства, где-то удачи. Где-то соперник хорошо сыграл в обороне в тех моментах, которые мы не использовали».

«Не надо искать причины в составе. Состав расширенный, второй такой отрезок, когда мы должны за три недели должны провести 7 игр. Нельзя играть одним составом, надо его варьировать, чтобы всех держать в игровом тонусе».

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, УПЛ, Алексей Михайличенко, Артем Шабанов.
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