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МЮ покорилось уникальное достижение

МЮ покорилось уникальное достижение
19:58 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Манчестер Юнайтед первым забил рекордное количество голов.

Манчестер Юнайтед стал первым клубом в АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 голов, информирует Sky Sports.

Исторический мяч в активе хавбека Скотта Мактоминая, открывшего счет в матче 10 тура против Норвича. Символично, что молодой шотландец является воспитанником академии "красных дьяволов".

Впоследствии Манчестер Юнайтед открыл и третью тысячу своих голов – "канареек" огорчил Маркус Рашфорд.

Карргер считает, что МЮ не попадет в топ-6

К слову, 1000-м голом манкунианцев в АПЛ отличился Криштиану Роналду – звездный португалец сделал это в октябре 2005 года.

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АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Манчесер Юнайтед.
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