МЮ покорилось уникальное достижение

Манчестер Юнайтед стал первым клубом в АПЛ, которому покорилась отметка в 2000 голов, информирует Sky Sports.

Исторический мяч в активе хавбека Скотта Мактоминая, открывшего счет в матче 10 тура против Норвича. Символично, что молодой шотландец является воспитанником академии "красных дьяволов".

Впоследствии Манчестер Юнайтед открыл и третью тысячу своих голов – "канареек" огорчил Маркус Рашфорд.

К слову, 1000-м голом манкунианцев в АПЛ отличился Криштиану Роналду – звездный португалец сделал это в октябре 2005 года.

@ManUtd are the 1st team to score 2000 PL goals

Milestone scorers:

1 Mark Hughes, Aug 1992

500 Andy Cole, Feb 1999

1000 Cristiano Ronaldo, Oct 2005

1500 Dimitar Berbatov, Dec 2011

2000 Scott McTominay, Oct 2019 pic.twitter.com/O0vl2Mt1iI

