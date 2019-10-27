Легенда Ливерпуля: Лестер финиширует выше МЮ

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19:33 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Каррагер считает, что МЮ в этом сезоне не попадет в топ-6.

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер поделился мнением о шансах "Манчестер Юнайтед" на попадание в зону еврокубков по итогам сезона.

"Не думаю, что "Манчестер Юнайтед" попадет в четверку лучших по итогам сезона. Если говорим, что "Лестер Сити" может попасть в первую шестерку, то "МЮ" является одним из кандидатов на вылет из топ-6. Все из-за силы "Лестера".

Прошлая неделя была многообещающей для "Манчестер Юнайтед". В первом тайме с "Ливерпулем" они играли превосходно. Но нельзя так играть с большинством команд, с которыми они сталкиваются.

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Игры с "Норвичем" и "Борнмутом" станут испытанием для "МЮ". Достаточно ли они хороши, чтобы справиться с этими командами? У "МЮ" огромная проблема, они не могут забить более одного гола в матче", — приводит слова Каррагера Daily Mail.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, АПЛ, ФК Лестер.
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