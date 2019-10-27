Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)

Новости спорта:Шахтер не сумел обыграть Александрию, Карпаты выстояли против Динамо.

Стартовал второй круг УПЛ и сразу же с сенсаций. Действующий чемпион Украины донецкий шахтер, прошедший первые одиннадцать матчей без потери очков, не сумел у себя дома обыграть участника группового раунда ЛЕ Александрию.

Шахтер - Александрия 0:0

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос, Тайсон, Тете, Жуниор Мораес.

Александрия: Панькив, Запорожан, Довгий, Гречишкин, Шастал, Дубра, Бабогло, Лучкевич, Стецьков, Третьяков, Задерака.

Безусловно, донецкий клуб владел преимуществом, однако реализовать его в забитые голы не удалось. Как следствие, безголевая ничья.

Динамо - Карпаты 1:1

Голы: Вербич (48) - Шабанов, автогол (86)

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Караваев, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Цыганков — Соль.

Карпаты: Кудрик, Халл, Вакуленко, Веремиенко, Мартинс, Клец, Назарина, Лях, Дженнингс, Лоренцен, Ди Франко

Динамо не смогло воспользоватся потерей очков в исполнении главного конкурента. Совсем немного не хватило киевлянам, чтобы довести матч до победного конца.

Игроки "сине-белых" весь матч старались забить второй гол, они и забили, правда, в свои ворота. Сделал это герой четверга Артем Шабанов, в Лиге Европы он подарил Динамо балл, в УПЛ лишил двух. Но игрока винить не стоит, в Динамо было много моментов, чтобы доводить счет до более комфортного, нежели 1:0.