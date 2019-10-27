Давид Луис: Арсенал скоро станет снова великим

Новости спорта:Давид Луис верит, что Арсенал снова станет выигрывать трофеи.

Защитник «Арсенала» Давид Луис рассказал о своих целях в составе лондонского клуба.

«В Англии я выиграл все. Во Франции тоже, как и в Португалии. В конце концов, я всегда выберу рискованный пас, чтобы моя команда забила. Сделать обычный пас и не извлечь из этого ничего – это не я.

Хочу играть, чтобы выигрывать, привести свою команду к победе. Касательно репутации, люди могут говорить все, что они хотят. Я уважаю их, но если взять мои цифры, мою статистику, я выиграл больше, чем другие.

Что я могу сказать об «Арсенале», так это то, что у нас есть возможность сделать этот клуб снова великим. Как? Работаем и выигрываем титулы. Это должен быть наш менталитет.

Я не хочу браться за что-то с мыслями о борьбе за топ-4 или победе в одном кубке, нет. Когда я вижу игроков и клуб, болельщиков и атмосферу, считаю, что у этого клуба есть возможность бороться за все. Это мой настрой на каждый день, я хочу бороться», – сказал Луис в интервью Sky Sports.