Родственник знаменитого Кубертена посетил Украину

Новости спорта:В Украине побывал родственник основателя олимпизма Пьера де Кубертена.

Внучатый племянник легендарного основателя мирового олимпизма Пьера де Кубертена Иван де Навасель де Кубертен посетил Украину.

Почтенный гость подвел итоги проведения Европейской недели спорта, побывав на представительном семинаре.

Президент НОК Украины Сергей Бубка подчеркнул роль украинского генерала Алексей Бутовского, который был сподвижником Кубертена в XIX веке. Они вместе вдохновились идеей возрождения Олимпийских игр.

Пьер де Кубертен - инициатор организации современных Олимпийских игр (проводятся с 1896). Президент Международного олимпийского комитета (МОК, 1896—1916, 1919—1925).

Барон Пьер де Кубертен

Французскому деятелю Кубертену удалось воплотить идею о популяризации спорта во всем мире. Его речь "Возрождение олимпизма" в Сорбонне (1892) перевернула весь спортивный мир. На фоне активного интереса к Античности и нашумевших археологических раскопках в Олимпии было принято решение провести первые Олимпийские игры в Афинах (1896).