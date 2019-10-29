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Лига чемпионов: "Химик" вышел в основную сетку

Лига чемпионов: "Химик" вышел в основную сетку
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Чемпионки Украины волейболистки южненского "Химика" пробились в групповой турнир Лиги чемпионов CEV (Конфедерация европейского волейбола).

После выездной победы над "Оломоуцем" со счетом 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13) "Химик" в ответном матче финала отбора в основную сетку соревнований на ФСК "Олимп" в Южном в основное время уступил чешской команде - 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15), выиграв в итоге "золотой сет" - 15:13.

В финальном турнире Лиги чемпионов CEV, который стартует в начале декабря, "Химик" выступит в квартете С вместе с действующим обладателем титула итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом".

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В четвертьфинал розыгрыша выйдут победители пяти групп и три лучшие команды со вторых мест.

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Сборная Украины, Волейбол, ВК Химик, Химик.
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