Лига чемпионов: "Химик" вышел в основную сетку

Новости спорта:Чемпионки Украины волейболистки южненского "Химика" пробились в групповой турнир Лиги чемпионов CEV (Конфедерация европейского волейбола).

После выездной победы над "Оломоуцем" со счетом 3:2 (22:25, 25:12, 23:25, 25:20, 15:13) "Химик" в ответном матче финала отбора в основную сетку соревнований на ФСК "Олимп" в Южном в основное время уступил чешской команде - 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15), выиграв в итоге "золотой сет" - 15:13.

В финальном турнире Лиги чемпионов CEV, который стартует в начале декабря, "Химик" выступит в квартете С вместе с действующим обладателем титула итальянской "Новарой", польским "Лодзем" и немецким "Штутгартом".

В четвертьфинал розыгрыша выйдут победители пяти групп и три лучшие команды со вторых мест.