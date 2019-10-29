Французская биатлонистка родила дочку, но уже строит планы на Олимпиаду

Новости спорта:Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в эстафете французская биатлонистка Анаис Шевалье родила дочку.

Ребёнок появился на свет в ночь с воскресенья на понедельник. Анаис и её муж лыжник Мартин Буше назвали девочку Эми. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Отмечается, что Шевалье планирует недолго оставаться вне спорта. К активным тренировкам французская биатлонистка приступит уже весной 2020 года, чтобы успеть провести полноценную подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Шевалье — бронзовый призёр Олимпийских игр — 2018 в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2016 года в эстафете, серебряный призёр чемпионата мира — 2017 в смешанной эстафете, бронзовый — в спринте и эстафете. Победитель и призёр этапов Кубка мира.