НХЛ: результаты матчей 30.10.19 (Видео)

Новости спорта:В НХЛ отыграли очередной тур регулярного чемпионата.

В НХЛ состоялся ряд матчей, в которых было немало отличных голов, сейвов и даже драк.

В первом матче дня сошлись Бостон и Сан-Хосе. Брюинс на правах хозяев без раскачки принялись штурмом брать ворота гостей.

Бостон Брюинз — Сан-Хосе Шаркс 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Уже в первом периоде им удалось это дважды. Продолжилось доминирование во втором отрезе игры, когда Бостон трижды забросил шайбу, а гости ответили лишь одной.

Третий период прошел без результативных действий.

Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерс 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Питтсбург просто поиздевался над Филадельфией. Гости давно не получали такого сильного разгрома. Этой игрой "пингвины" доказали, что зря их списывают со счетов в борьбе за Кубок Стэнли.

Торонто Мейпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

А вот действующий обладатель Кубка Вашингтон с трудом, но набирает очки. Видимо, и в этом году "столичные" постараются побороться за чемпионство.