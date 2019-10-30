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Двукратная олимпийская чемпионка по боксу попробует свои силы в ММА

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу попробует свои силы в ММА
21:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс призналась, что хочет дебютировать в смешанных единоборствах в 2020 году.

24-летняя Шилдс отметила, что в смешанных единобосртвах девушки получают гораздо больше славы и денег, чем в боксе.

"В моих планах дебютировать в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года. Сейчас я занимаюсь изучением борьбы и в следующем месяце начну свою подготовку к выступлениям в смешанных единоборствах в ноябре. В моих планах изучить несколько ударов. Думаю, что к сентябрю следующего года я буду готова. В ММА женщины получают гораздо больше уважения и денег", — приводит слова Клариссы Шилдс Bloody Elbow.

Шилдс завоёвывала золотые медали Олимпийских игр в 2012 и 2016 годах.

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Бокс, MMA, Новости бокса, Новости ММА, Кларисса Шилдс, Смешанные единобортсва.
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