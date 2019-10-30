Скачать
Среда, 30.10.2019
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины (Видео)
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс

Кременчуг потерял очки с Белым Барсом (Видео)

Кременчуг потерял очки с Белым Барсом (Видео)
22:36 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Лидер чемпионата чуть не уступил середняку УХЛ.

30 октября лидер чемпионата УХЛ-Пари-Матч ХК «Кременчук» сыграл в 13-ом туре в Белой Церкви против «Белого Барса».

В предыдущих двух встречах этого сезона (1 и 6 туры), подопечные Александра Савицкого выглядели более увереней, не оставив шансов хозяевам - 6:0 и 5:1 соответственно.

Третья игра пошла совсем по другому сценарию.

Все три периода прошли в равной борьбе, без каких-либо уклонов в сторону одной или другой команды. И если после первой двадцатиминутки на табло горели нули, то во второй и в третьей были заброшены на двоих аж четыре шайбы.

НХЛ: результаты матчей 30 октября

Победу гости сумели вырвать лишь в овертайме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Белый Барс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
02 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
03 Пятов просто смотрел: Сидорчук забил невероятный гол Шахтеру (Видео)
04 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
05 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь