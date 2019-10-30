Кременчуг потерял очки с Белым Барсом (Видео)

Новости спорта:Лидер чемпионата чуть не уступил середняку УХЛ.

30 октября лидер чемпионата УХЛ-Пари-Матч ХК «Кременчук» сыграл в 13-ом туре в Белой Церкви против «Белого Барса».

В предыдущих двух встречах этого сезона (1 и 6 туры), подопечные Александра Савицкого выглядели более увереней, не оставив шансов хозяевам - 6:0 и 5:1 соответственно.

Третья игра пошла совсем по другому сценарию.

Все три периода прошли в равной борьбе, без каких-либо уклонов в сторону одной или другой команды. И если после первой двадцатиминутки на табло горели нули, то во второй и в третьей были заброшены на двоих аж четыре шайбы.

Победу гости сумели вырвать лишь в овертайме.