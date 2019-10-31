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Четверг, 31.10.2019
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UFC хочет организовать бой Макгрегора с известным американцем

UFC хочет организовать бой Макгрегора с известным американцем
14:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:UFC работает над поединком Конора против Дональда Серроне

Звезда UFC Конор Макгрегор вскоре вернется в октагон. Бывший чемпион в двух весовых категориях заявлял, что проведет бой в январе 2020 года.

Как сообщил президент UFC Дэна Уайт, Конор может встретиться с Дональдом Серроне (36-13).

«Пока мы ничего не организовали. Мы не приблизились к подписанию контракта на бой. Мне даже не хочется об этом говорить, ведь никто не знает, состоится ли этот поединок".

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Тем не менее, мы нацелены на Серроне. Это будет бой третьего против пятого номера рейтинга. Он может состояться 18 января», - сказал Уайт.

О поединке Макгрегора и Серроне сообщали еще весной 2019 года, но тогда его так и не удалось организовать. В последнем бою в сентябре 2019 года 36-летний Серроне уступил нокаутом Джастину Гэтжи.

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Новости спорта, Смешанные единобортсва, Конор Макгреор.
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