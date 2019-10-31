UFC хочет организовать бой Макгрегора с известным американцем

Новости спорта:UFC работает над поединком Конора против Дональда Серроне

Звезда UFC Конор Макгрегор вскоре вернется в октагон. Бывший чемпион в двух весовых категориях заявлял, что проведет бой в январе 2020 года.

Как сообщил президент UFC Дэна Уайт, Конор может встретиться с Дональдом Серроне (36-13).

«Пока мы ничего не организовали. Мы не приблизились к подписанию контракта на бой. Мне даже не хочется об этом говорить, ведь никто не знает, состоится ли этот поединок".

Тем не менее, мы нацелены на Серроне. Это будет бой третьего против пятого номера рейтинга. Он может состояться 18 января», - сказал Уайт.

О поединке Макгрегора и Серроне сообщали еще весной 2019 года, но тогда его так и не удалось организовать. В последнем бою в сентябре 2019 года 36-летний Серроне уступил нокаутом Джастину Гэтжи.