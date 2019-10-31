Российский чиновник написал заявление на Макгрегора

Новости спорта:Российский чиновник хочет судится с Макгрегором

В России член общественной палаты Султан Хамзаев написал заявление в прокуратуру на экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (21-4), которого требует привлечь к уголовной ответственности за оскорбление дагестанцев.

«В рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282 УК РФ.

Хотим услышать от него извинений перед всем дагестанским народом.

Нам не привыкать давить и душить фашизм. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру, я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру».