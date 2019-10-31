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Четверг, 31.10.2019
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Российский чиновник написал заявление на Макгрегора

Российский чиновник написал заявление на Макгрегора
20:16 Сегодня Телеграф xsport Фото: Twitter

Новости спорта:Российский чиновник хочет судится с Макгрегором

В России член общественной палаты Султан Хамзаев написал заявление в прокуратуру на экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (21-4), которого требует привлечь к уголовной ответственности за оскорбление дагестанцев.

«В рамках нашего законодательства мы требуем от правоохранительных органов конкретной реакции. Требуем призвать его к ответственности по статье 282 УК РФ.

Хотим услышать от него извинений перед всем дагестанским народом.

Макгрегор опубликовал загадочный пост в твиттере 

Нам не привыкать давить и душить фашизм. С учетом того, что эти расистские высказывания тиражировались по всему миру, я обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Заявление уже направлено в прокуратуру».

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Все по теме:

Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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