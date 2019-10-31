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Макгрегор опубликовал загадочный пост

Макгрегор опубликовал загадочный пост
15:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Конор Макгрегор обратился к кому-то в Твиттере.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор написал странный твит. Предположительно, ирландец вызвал кого-то на поединок.

На прошлой неделе Конор Макгрегор посетил Украину и Россию, где провел пресс-конференции. На них боец неоднократно подчеркивал, что хочет провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Именно с россиянином Макгрегор провел свою последнюю схватку в октагоне. В октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом победил Конора. С того времени The Notorious не проводил боев.

На счету звездного ирландца 25 поединков ММА, в которых он 21 раз праздновал победу. Президент UFC Дэна Уайт неоднократно анонсировал возвращения Макгрегора в октагон.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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