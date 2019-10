Макгрегор опубликовал загадочный пост

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор написал странный твит. Предположительно, ирландец вызвал кого-то на поединок.

На прошлой неделе Конор Макгрегор посетил Украину и Россию, где провел пресс-конференции. На них боец неоднократно подчеркивал, что хочет провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Именно с россиянином Макгрегор провел свою последнюю схватку в октагоне. В октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом победил Конора. С того времени The Notorious не проводил боев.

I’ve got shots to give. Come and get me.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 31, 2019