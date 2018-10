Нурмагомедов - Макгрегор: онлайн-трансляция боя UFC 229

МАКГРЕГОР vs НУРМАГОМЕДОВ

Мимо этого события действительно невозможно пройти!

Начало боя: после 7:00 утра (7 октября)

7:00 Остался последний бой перед главным событием Тони Фергюсон — Энтони Петтис.

6:46 Американский боец Доминик Рейес (слева) победил соотечественника Овинса Сен-Прю. Противостояние заняло всё отведённое для него время. Единогласным судейским решением победу одержал Рейес — 30-27, 30-27, 30-27.

6:30 До основго боя Макгрегор - Нурмагомедов осталось два боя

Овинс Сен-Пре — Доминик Рейес

Тони Фергюсон — Энтони Петтис.

6:29 Прибытие Хабиба Нурмагомедова на арену в Лас-Вегасе.

6:15 Американец Льюис отправил в нокаут россиянина Волкова за 11 секунд до конца боя.

The punch that set it all up ..@TheBeast_UFC #UFC229 pic.twitter.com/htDdD2cpLt

— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.