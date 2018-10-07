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Нурмагомедов - Макгрегор: онлайн-трансляция боя UFC 229

Смотрите фото (8)
Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов
05:09 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: Супербой в рамках вечера UFC 229 Конор "Печально известный" Макгрегор - Хабиб "Орел" Нурмагомедов.

МАКГРЕГОР vs НУРМАГОМЕДОВ

Мимо этого события действительно невозможно пройти!

Начало боя: после 7:00 утра (7 октября)

7:00 Остался последний бой перед главным событием Тони Фергюсон — Энтони Петтис.

6:46 Американский боец Доминик Рейес (слева) победил соотечественника Овинса Сен-Прю. Противостояние заняло всё отведённое для него время. Единогласным судейским решением победу одержал Рейес — 30-27, 30-27, 30-27.

6:30 До основго боя Макгрегор - Нурмагомедов осталось два боя 

Овинс Сен-Пре — Доминик Рейес

Тони Фергюсон — Энтони Петтис.

6:29 Прибытие Хабиба Нурмагомедова на арену в Лас-Вегасе.

6:15 Американец Льюис отправил в нокаут россиянина Волкова за 11 секунд до конца боя.

6:08 Сейчас проходит бой тяжёлый вес: Деррик Льюис (20-5) — Александр Волков (30-6); 

6:00 Конор Макгрегор прибыл на арену

5:55 Американский боец Мишель Уотерсон (справа) победила соотечественницу Фелис Херриг. Противостояние заняло всё отведённое для него время. Единогласным судейским решением победу одержала Уотерсон. Для Мишель эта победа стала 16-й при шести поражениях в профессиональной карьере.

5:30 Доброе утро!

5:15 Расписание всего вечера UFC 229

Знаменитый боец смешанного стиля Конор Макгрегор 6 октября сразится с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Лас-Вегасе. Шоу UFC 229 пройдет уже утром в воскресенье по киевскому времени. 

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине поединок можно будет увидеть в эфире канала 2+2. Начало трансляции боев в 5:15 по киевскому времени.

Кроме того, трансляцию из Лас-Вегаса проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Боец".

ГОНОРАРЫ

Атлетическая комиссия американского штата Невада назвала сумму гарантированных выплат бойцам.  Макгрегор заработает на миллион долларов больше.

Кроме гарантированных гонораров бойцы получат бонусы от платных трансляций. МакГрегор уверяет, что получит за матч минимум 50 миллионов долларов. В свою очередь Нурмагомедов заработает не менее десяти миллионов.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)

Вес Нурмагомедова немного превысил соперника, но оба бойца вписались в рамки легкого веса. Так, под россиянином весы показали 70,3 кг, а под Макгрегором - 70,1 кг.

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

ПРОГНОЗ

По мнению букмекеров, в данном противостоянии преимущество на стороне Нурмагомедова. Так, эксперты из bwin предлагают поставить на победу Хабиба с коэффициентом 1,57. Успех Макгрегора оценивается в 2,37. Напомним, Конор не выходил в октагон 2 года.

Расписание всего вечера UFC 229

Основной кард:

Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор;

Тони Фергюсон — Энтони Петтис;

Овинс Сен-Пре — Доминик Рейес;

Деррик Льюис — Александр Волков;

Мишель Уоттерсон — Фелис Херриг.

Предварительный кард:

Шон О’Мэлли — Хосе Альберто Куинонес;

Серхио Петтис — Жуссьер Формига;

Скотт Хольтцман — Алан Патрик.

Прелимы:

Райан Лафлер — Тони Мартин;

Лина Лансберг — Яна Куницкая;

Грэй Мэйнард — Ник Ленц.

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