Леснар добил Веласкеса стулом на турнире WWE (Видео)

Вчера, 31 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит рестлер-турнир промоушена WWE Crown Jewel.

В главном бою встретились экс-чемпионы UFC в тяжёлом весе Брок Леснар и Кейн Веласкес. Поединок завершился досрочной победой Леснара, однако, проведя победный приём, он не остановился на этом и добил соперника стулом, что свойственно шоу калибра WWE.

Соответствующий эпизод можно посмотреть на странице WWE в социальной сети «Твиттер».

IT'S OVER.@BrockLesnar just made @cainmma TAP OUT to the #KimuraLock...but the punishment hasn't ended! #WWECrownJewel pic.twitter.com/6xDNRCHXpP

— WWE (@WWE) October 31, 2019