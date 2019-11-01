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Хоккей: сборная Украины объявила состав на турнир в Эстонии

Хоккей: сборная Украины объявила состав на турнир в Эстонии
11:25 Сегодня Телеграф Фото: ФХУ

Новости спорта:В списке два легионера из Беларуси и Польши.

Тренерский штаб сборной Украины по хоккею во главе с Сергеем Витером объявил состав команды, который сыграет на турнире в Эстонии, сообщает XSport.

В заявку вошли 23 хоккеиста. Отметим, что россиян Олега Петрова и Юрия Сильницкого тренерский штаб "сине-желтых" хочет проверить на международном уровне.

Состав сборной Украины:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Олег Петров ("Днепр"), Максим Дуве ("Ледяные Волки");

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Защитники: Владимир Романенко, Юрий Сильницкий, Андрей Григорьев (все - "Донбасс"), Александр Боевых, Александр Александров (оба - "Кременчуг"), Денис Петрухно ("Бобруйск", Беларусь), Владимир Алексюк, Павел Таран (оба - "Белый Барс");

Нападающие: Виталий Лялька, Вадим Мазур, Максим Разумов (все - "Донбасс"), Иван Савченко, Тимур Гриценко, Алексей Ворона (все - "Кременчуг"), Владислав Луговой, Руслан Ромащенко, Алексей Янишевский (все - "Днепр"), Владислав Куцевич, Сергей Бабинец (оба - "Белый Барс"), Никита Буценко ("Заглембе", Польша).

Напомним, что украинской сборной в следующем году предстоит сыграть в олимпийской квалификации и на чемпионате мира в Дивизионе IB.

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Эстония, Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея.
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