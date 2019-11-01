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Макгрегору выписали штраф за его нападение на посетителя паба

Макгрегору выписали штраф за его нападение на посетителя паба
19:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Конор признался в том, что он виноват и вел себя неправильно.

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор предстал перед судом в Дублине. Ирландец признал вину за нападение на пожилого посетителя одного из пабов.

Макгрегора оштрафовали на 1000 евро. Он должен оплатить штраф в течение одного месяца. Заключение под стражу Конору не грозит.

«Я поступил неправильно и хотел бы еще раз извиниться перед пострадавшим и перед судом. Уверяю вас, ничего подобного больше не повторится», — цитирует Макгрегора Irishmirror.ie.

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Напомним, что в апреле этого года Конор прибыл в паб The Marble Arch в Дублине, где угощал посетителей своим виски Proper Twelve. Один из гостей отказался, на что Макгрегор ответил ударом по голове.

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Смешанные единоборства, Новости спорта, Новости бокса, Конор Макгрегор.
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