Макгрегору выписали штраф за его нападение на посетителя паба

Новости спорта:Конор признался в том, что он виноват и вел себя неправильно.

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор предстал перед судом в Дублине. Ирландец признал вину за нападение на пожилого посетителя одного из пабов.

Макгрегора оштрафовали на 1000 евро. Он должен оплатить штраф в течение одного месяца. Заключение под стражу Конору не грозит.

«Я поступил неправильно и хотел бы еще раз извиниться перед пострадавшим и перед судом. Уверяю вас, ничего подобного больше не повторится», — цитирует Макгрегора Irishmirror.ie.

Напомним, что в апреле этого года Конор прибыл в паб The Marble Arch в Дублине, где угощал посетителей своим виски Proper Twelve. Один из гостей отказался, на что Макгрегор ответил ударом по голове.