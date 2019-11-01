Сильнейший клуб Украины подписал россиянина

Новости спорта:ХК Донбасс подписал российского хоккеиста.

Донбасс подписал контракт с 31-летним российским защитником Евгением Курбатовым, сообщает официальный сайт клуба.

Курбатов в течение карьеры провел более 250 матчей в Континентальной хоккейной лиге, 60 матчей в Высшей хоккейной лиге. В КХЛ россиянин выступал за Торпедо, Амур, Нефтехимик, ЦСКА Москва, Автомобилист и Авангард.

Прошлый сезон Курбатов начинал в Дукле Михаловце. Во Второй лиге чемпионата Словакии защитник провел пять матчей, после чего перешел в Ладу Тольятти.

Донбасс идет на втором месте в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги. Следующий матч команда проведет 2 ноября на выезде против Белого Барса.