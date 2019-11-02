Макгрегор потребовал от UFC необычный пояс

Новости спорта:В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244.

В его главном бою встретятся Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль. Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF. В преддверии турнира в UFC показали, как выглядит эта регалия.

Фотографию пояса прокомментировал и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, выразивший притязания на такую награду.

"Скажите им, что я хочу, чтобы этот пояс блестел. Теперь сделайте и для меня пояс самого жёсткого ублюдка", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере".

Фото пояса BMF можно увидеть на официальной странице UFC в "Твиттере".