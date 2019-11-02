Скачать
Суббота, 02.11.2019
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Футбол: где и когда смотреть матчи 13 тура украинской Премьер-лиги
Фьюри: Мой оппонент по WWE победил бы Владимира Кличко
Фьюри: Мой оппонент по WWE победил бы Владимира Кличко
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом

Макгрегор потребовал от UFC необычный пояс

Макгрегор потребовал от UFC необычный пояс
08:08 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244.

В его главном бою встретятся Нейт Диаз и Хорхе Масвидаль. Бойцы полусреднего веса поборются за неофициальный пояс «самого жёсткого ублюдка», так называемый титул BMF. В преддверии турнира в UFC показали, как выглядит эта регалия.

Фотографию пояса прокомментировал и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, выразивший притязания на такую награду.

"Скажите им, что я хочу, чтобы этот пояс блестел. Теперь сделайте и для меня пояс самого жёсткого ублюдка", — написал Макгрегор на своей странице в "Твиттере".

Макгрегору выписали штраф за его нападение на посетителя паба

Фото пояса BMF можно увидеть на официальной странице UFC в "Твиттере".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, UFC 244.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руис: Победил Джошуа благодаря удару от Бога
02 Денис Попов назвал своего кумира
03 Вернидуб может возглавить Шахтер
04 Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
05 Руководство Реала хочет, чтобы Зидан помирился с ключевым игроком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь