Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери

Новости спорта:25 октября стало известно, что у бойца UFC в тяжёлом весе Уолта Харриса пропала дочь.

Боец обратился в полицию, а также сделал заявление о поиске в социальных сетях. Спустя два дня была обнаружена машина пропавшей девушки. Сегодня, 1 ноября, в полиции объявили, что, предположительно, Аня Бланшар подверглась нападению.

В связи с этими событиями Уолт Харрис принял решение отказаться от выступления на турнире UFC on ESPN 7, сообщает MMA Fighting. Шоу должно состояться 7 декабря. Ожидалось, что его возглавит противостояние Алистара Оверима и Уолта Харриса.

Напомним, Уолт в предыдущем бою досрочно победил Алексея Олейника. На данный момент у него три победы кряду. В последний раз он проигрывал в ноябре 2017 года.