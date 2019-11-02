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Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери

Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери
08:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:25 октября стало известно, что у бойца UFC в тяжёлом весе Уолта Харриса пропала дочь.

Боец обратился в полицию, а также сделал заявление о поиске в социальных сетях. Спустя два дня была обнаружена машина пропавшей девушки. Сегодня, 1 ноября, в полиции объявили, что, предположительно, Аня Бланшар подверглась нападению.

В связи с этими событиями Уолт Харрис принял решение отказаться от выступления на турнире UFC on ESPN 7, сообщает MMA Fighting. Шоу должно состояться 7 декабря. Ожидалось, что его возглавит противостояние Алистара Оверима и Уолта Харриса.

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Напомним, Уолт в предыдущем бою досрочно победил Алексея Олейника. На данный момент у него три победы кряду. В последний раз он проигрывал в ноябре 2017 года.

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MMA, Смешанные единоборства, Уолт Харрис.
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