Нурмагомедов призвал Гастелума "разнести" Тиллу лицо (Видео)

В его соглавном событии встретятся бойцы среднего веса, экс-претенденты на титул Келвин Гастелум и Даррен Тилл. В преддверии противостояния с Гастелумом пообщался чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, пожелавший ему удачи.
"Как дела? Как себя чувствуешь? Всё в порядке? Я жду ваш бой, он будет очень интересным,
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в "Инстаграме".
Келвин Гастелум в предыдущем бою проиграл Исраэлю Адесанье, а Даррен Тилл не справился с Хорхе Масвидалем.