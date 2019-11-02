Нурмагомедов призвал Гастелума "разнести" Тиллу лицо (Видео)

Новости спорта:В ночь с 2 на 3 ноября (время киевское) в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 244.

В его соглавном событии встретятся бойцы среднего веса, экс-претенденты на титул Келвин Гастелум и Даррен Тилл. В преддверии противостояния с Гастелумом пообщался чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, пожелавший ему удачи.

"Как дела? Как себя чувствуешь? Всё в порядке? Я жду ваш бой, он будет очень интересным,

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в "Инстаграме".

Келвин Гастелум в предыдущем бою проиграл Исраэлю Адесанье, а Даррен Тилл не справился с Хорхе Масвидалем.