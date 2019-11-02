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Бех-Романчук впервые признали лучшей спортсменкой Украины

Бех-Романчук впервые признали лучшей спортсменкой Украины
12:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легкоатлетка завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Катаре.

На чемпионате мира в дохе (Катар) 24-летняя украинка Марина Бех-Романчук с результатом 6,92 метра принесла Украине серебряную медаль, пропустив вперед только лидера сезона немку Малайку Михамбо (дисциплина - прыжок в длину).

Национальный олимпийский комитет Украины впервые в карьере признал Бех-Романчук лучшей спортсменкой месяца (октябрь). Тренер спортсменки Вадим Крушинский признан лучшим тренером второго осеннего месяца.

Отметим, что на чемпионате мира в Катаре Украина завоевала еще одну медаль. Серебро взяла 18-летняя Ярослава Магучих в дисциплине - прыжок в высоту.

Бех-Романчук: В большой спорт попала совершенно случайно

А тем временем Марина Бех-Романчук отправилась на заслуженный отдых в Египет.

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Легкая атлетика, Новости спорта, НОК Украины, Марина Бех-Романчук.
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