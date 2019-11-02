Бех-Романчук впервые признали лучшей спортсменкой Украины

На чемпионате мира в дохе (Катар) 24-летняя украинка Марина Бех-Романчук с результатом 6,92 метра принесла Украине серебряную медаль, пропустив вперед только лидера сезона немку Малайку Михамбо (дисциплина - прыжок в длину).
Национальный олимпийский комитет Украины впервые в карьере признал Бех-Романчук лучшей спортсменкой месяца (октябрь). Тренер спортсменки Вадим Крушинский признан лучшим тренером второго осеннего месяца.
Отметим, что на чемпионате мира в Катаре Украина завоевала еще одну медаль. Серебро взяла 18-летняя Ярослава Магучих в дисциплине - прыжок в высоту.
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А тем временем Марина Бех-Романчук отправилась на заслуженный отдых в Египет.