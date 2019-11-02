Где и когда смотреть онлайн турнир UFC 244 в Украине

В ночь со 2 на 3 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden состоится большой турнир по смешанным единоборствам UFC244.
В главном поединке шоу встретятся Хорхе Масвидаль и Нейт Диас, который разыграют особый пояс "главному засранцу"
В Украине в прямом эфире главные бои турнира UFC 244 покажет телеканал Setanta Sports. Начало трансляции 04:00 по киевскому времени.
Файт-кард турнира
Главная карта турнира:
• Хорхе Масвидаль vs. Нейт Диаз
• Келвин Гастелум vs. Даррен Тилл
• Стивен Томпсон vs. Висенте Луке
• Деррик Льюис vs. Благой Иванов
• Кевин Ли vs. Грегор Гиллеспи
Предварительная карта турнира:
• Кори Андерсон vs. Джонни Уокер
• Шейн Бургос vs. Макван Амирхани
• Брэд Таварес vs. Эдмен Шахбазян
• Андрей Орловский vs. Яирзиньо Розенструйк
• Дженнифер Майа vs. Кэтлин Чукагян
• Лайман Гуд vs. Ченси Ренкаунтри
• Хулио Арсе vs. Хаким Доуду