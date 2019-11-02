Где и когда смотреть онлайн турнир UFC 244 в Украине

Новости спорта:В главном бою UFC244 встретятся Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз.

В ночь со 2 на 3 ноября в Нью-Йорке на Madison Square Garden состоится большой турнир по смешанным единоборствам UFC244.

В главном поединке шоу встретятся Хорхе Масвидаль и Нейт Диас, который разыграют особый пояс "главному засранцу"

В Украине в прямом эфире главные бои турнира UFC 244 покажет телеканал Setanta Sports. Начало трансляции 04:00 по киевскому времени.

Файт-кард турнира

Главная карта турнира:

• Хорхе Масвидаль vs. Нейт Диаз

• Келвин Гастелум vs. Даррен Тилл

• Стивен Томпсон vs. Висенте Луке

• Деррик Льюис vs. Благой Иванов

• Кевин Ли vs. Грегор Гиллеспи

Предварительная карта турнира:

• Кори Андерсон vs. Джонни Уокер

• Шейн Бургос vs. Макван Амирхани

• Брэд Таварес vs. Эдмен Шахбазян

• Андрей Орловский vs. Яирзиньо Розенструйк

• Дженнифер Майа vs. Кэтлин Чукагян

• Лайман Гуд vs. Ченси Ренкаунтри

• Хулио Арсе vs. Хаким Доуду