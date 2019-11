UFC представила пояс "самому жесткому засранцу" - на поясе выгравированы буквы BMF (англ. Baddest Motherfucker).

Этот пояс будет вручен победителю боя между Нейтом Диасом и Хорхе Масвидалем. Поединок пройдет 2 ноября в полусреднем весе на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в рамках UFC 244.

Only a BMF can earn this belt! #UFC244 pic.twitter.com/VqOiQ0vlKk

— UFC (@ufc) November 1, 2019