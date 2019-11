Андрей Орловский - Жаирзиньо Розенструйк: видео нокаута за 29 секунд

На турнире UFC 244, который проходит в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden, состоялся бой между белорусом Андреем Орловским и бразильцем Жаирзиньо Розенструйком.

Стоит отметить, что продолжался он не долго, всего 29 секунд. Бразилец одержал легкую победу в данном противостоянии.

Жаирзиньо - входит в тройку авторов с самым быстрым нокаутом в истории турнира. Летом он победил Аллена Кроудера за 9 секунд боя.

Jairzhino Rozenstruik finishes Andrei Arlovski in just 29 seconds.

Jair now 9-0 has finished 8 of his 9 fights by knockout. pic.twitter.com/cj0DpJ5rxf

— Ta1jaNx (@Ta1jaNx) November 3, 2019