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Украинский клуб уступил в Лиге чемпионов

Украинский клуб уступил в Лиге чемпионов
21:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Мотор потерпел очередное поражение в ЛЧ.

Чемпион Украины по гандболу Мотор в шестом туре Лиги чемпионов дома встретился с немецким Килем. Украинский клуб проиграл лидеру группы со счетом 27:30.

Первый тайм прошел в равной борьбе. На перерыв команды уходили при преимуществе гостей в два мяча — 15:13. Во второй половине встречи Киль увеличил преимущество до шести мячей. Мотору по ходу тайма удалось сократить отставание к минимуму, но вырвать победу украинцы не смогли.

Таким образом, Мотор остается без побед в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд.

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Ранее в Лиге чемпионов украинцы уступили венгерскому Веспрему (28:40), польскому Виве Кельце (26:33), Вардару из Северной Македонии (30:31) и белорусскому БГК имени Мешкова(31:33). Единственно очко Мотор добыл в матче с Порту (35:35).

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Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта, Другие виды спорта.
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