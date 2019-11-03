Украинский клуб уступил в Лиге чемпионов

Новости спорта:Мотор потерпел очередное поражение в ЛЧ.

Чемпион Украины по гандболу Мотор в шестом туре Лиги чемпионов дома встретился с немецким Килем. Украинский клуб проиграл лидеру группы со счетом 27:30.

Первый тайм прошел в равной борьбе. На перерыв команды уходили при преимуществе гостей в два мяча — 15:13. Во второй половине встречи Киль увеличил преимущество до шести мячей. Мотору по ходу тайма удалось сократить отставание к минимуму, но вырвать победу украинцы не смогли.

Таким образом, Мотор остается без побед в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе. В плей-офф выходят шесть лучших команд.

Ранее в Лиге чемпионов украинцы уступили венгерскому Веспрему (28:40), польскому Виве Кельце (26:33), Вардару из Северной Македонии (30:31) и белорусскому БГК имени Мешкова(31:33). Единственно очко Мотор добыл в матче с Порту (35:35).