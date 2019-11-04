"Это опасно для спортсменов": Пидручный обратился к общественности

Новости спорта:биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о дальнейшей судьбе государственной биатлонной базы в Подгорном, которую могут закрыть.

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о дальнейшей судьбе государственной биатлонной базы в Подгорном, которую могут закрыть.

«Я был на этой базе, и действительно там проблема в том, что в свое время землю посреди трассы раздали. Сегодня владельцы данных земельных участков хотят строить там дома.

Во-первых, это вообще неправильно, во-вторых, или там тренируются спортсмены, или идет стройка. Биатлонист не может стрелять или тренироваться, когда сразу у его трассы идет строительство. Также это опасно как для самих спортсменов, так и для владельцев тех земельных участков.

Мы попросили у федерации документы, чтобы тщательно их изучить, и совместно с юристами и экспертами разработать алгоритм решения проблемы.

Я передал обращение в наш центральный штаб и непосредственно нескольким народным депутатам для изучения ситуации и поиска путей решения проблемы. Сейчас этот вопрос находится на личном контроле лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука».