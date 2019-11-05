НХЛ: результаты матчей 04.11.19 (Видео)

Новости спорта:В НХЛ состоялось четыре матча регулярного сезона.

В НХЛ продолжается регулярный сезон. В среднем команды отыграли уже по 15 поединков. Лидером является действующий чемпион Вашингтон Кэпиталс,следом идет еще один представитель Восточной Конференции Бостон Брюинс, который ночью добыл шестую победу подряд.

За ними, несмотря на поражение, расположился Эдмонтон Ойлерс. Как и позавчера, все матчи были с интригой до последней секунды.

Детрой Ред Уингз — Нэшвилл Предаторс 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Исключением можно считать лишь данный матч. Пасущий задних Детройт, сумел завершить победой первый период, но в дальнейшем посыпался и разгромно уступил Нэшвиллу. У гостей дубль на свой счет записал Мэтт Дюшен.

Бостон Брюинз — Питтсбург Пингвинз 6:4 (2:0, 1:4, 3:0)

Настоящий триллер развернулся в штате Массачусетс. Местный Бостон уверенно стартовал, владея инициативой весь первый период. Такой темп позволил Брюинз выиграть отрезок 2:0.

Во втором периоде зрители увидели аж 5 голов, четыре из которых на счету "пингвинов". Казалось, после такого нокдауна хозяева не соберутся, но третьей двадцатиминутке они отправили в ворота Питтсбурга три безответные шайбы и выиграли встречу.

Нью-Йорк Рейнджерс — Оттава Сенаторз 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Рейнджерс достаточно крупно уступили последней на тот момент команде лиги Оттаве, чем существенно усложнили себе борьбу за плей-офф.

Эдмонтон Ойлерз — Аризона Койотис 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1 ОТ)

Франшиза из Финикса всю игру была вторым номером, однако удачно пользовалась своими шансами в атаке и уверенно действовала в защите. Все это помогло обыграть лидера запада Эдмонтон.