Знай наших: Украинские футзалистки разгромили сборную Словакии

Новости спорта:Женская сборная Украины по футзалу не заметила команду Словакии в товарищеском матче.

Женская сборная Украины по футзалу провела первый товарищеский матч против Словакии. В Кошице украинки обыграли соперниц со счетом 5:0.

В первом тайме за Украину забивали Анна Шульга, Юлия Дударчук и Ксения Гриценко. Во второй половине встречи Словакия отметилась автоголом, а также дубль оформила Гриценко.

Завтра, 6 ноября, команда Олега Шайтанова проведет второй спарринг со Словакией. Начало поединка в 19:00.

Товарищеский матч

Словакия — Украина — 0:5 (0:3)

Голы: Шульга, 4, с пенальти, Дударчук, 9, Гриценко, 16, 37, Сматанова, 36, автогол

Украина: Сагайдачная — Дубицкая, Павленко, Шульга, Гриценко — Клипаченко, Кирильчук, Шевченко, Дячко, Еременко, Дударчук, Майбородина, Кислова.