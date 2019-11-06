Знай наших: Украинские футзалистки разгромили сборную Словакии

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Среда, 06.11.2019
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07:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Женская сборная Украины по футзалу не заметила команду Словакии в товарищеском матче.

Женская сборная Украины по футзалу провела первый товарищеский матч против Словакии. В Кошице украинки обыграли соперниц со счетом 5:0.

В первом тайме за Украину забивали Анна Шульга, Юлия Дударчук и Ксения Гриценко. Во второй половине встречи Словакия отметилась автоголом, а также дубль оформила Гриценко.

Завтра, 6 ноября, команда Олега Шайтанова проведет второй спарринг со Словакией. Начало поединка в 19:00.

Товарищеский матч

Словакия — Украина — 0:5 (0:3)

Голы: Шульга, 4, с пенальти, Дударчук, 9, Гриценко, 16, 37, Сматанова, 36, автогол

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Украина: Сагайдачная — Дубицкая, Павленко, Шульга, Гриценко — Клипаченко, Кирильчук, Шевченко, Дячко, Еременко, Дударчук, Майбородина, Кислова.

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Футзал, Новости футзала, Сборная Украины по футзалу, Сборная Словакии по футзалу.
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