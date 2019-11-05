Чемпионка UFC показала фото в одних поясах

Новости спорта:Из одежды на Аманде Нуньес - только чемпионские пояса.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнажённую фотографию в «Твиттере». На Нуньес на фото надеты только два её чемпионских пояса — в легчайшем и полулёгком весе.

Следующий бой Нуньес проведёт 14 декабря 2019 года. Её соперницей станет экс-чемпионка организации в полулёгком весе Жермейн де Рандами.

This is the official photo. half nakey, I’m over it now. Essa é a foto oficial do #photoshoot. pic.twitter.com/dtw7soiX68 — Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 4 ноября 2019 г.

Бой пройдёт в легчайшем весе на турнире UFC 245. Проведение шоу запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Аманды Нуньес этот поединок станет вторым в 2019 году. В июле она досрочно справилась с Холли Холм. Что касается де Рандами, предыдущий раз она появлялась в октагоне также в июле 2019 года. На турнире в Сакраменто она нокаутировала Аспен Лэдд, продлив победную серию до пяти поединков.