Чемпионка UFC показала фото в одних поясах

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес опубликовала обнажённую фотографию в «Твиттере». На Нуньес на фото надеты только два её чемпионских пояса — в легчайшем и полулёгком весе.

Следующий бой Нуньес проведёт 14 декабря 2019 года. Её соперницей станет экс-чемпионка организации в полулёгком весе Жермейн де Рандами.

This is the official photo. half nakey, I’m over it now. Essa é a foto oficial do #photoshoot. pic.twitter.com/dtw7soiX68

— Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 4 ноября 2019 г.