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Боец ММА: Нурмагомедов может согласиться на реванш с Конором

Боец ММА: Нурмагомедов может согласиться на реванш с Конором
15:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ислам Махачев не исключил возможность реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Российский боец MMA Ислам Махачев, входящий в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал желание Конора Макгрегора ещё раз выйти в октагон с Хабибом. По словам Махачева, такой бой возможен после ожидаемого поединка Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«Сейчас есть принципиальный бой с Фергюсоном, а потом — почему бы и нет? Просто ничего принципиального не будет. Думаю, если ему предложат реванш в Москве, он вернётся.

Интересна ли идея Хабибу побить Конора в Дублине? Думаю, нет. Ехать за ним, драться...», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

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Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, после чего ещё раз защитил титул в поединке с Дастином Порье в сентябре 2019 года. Макгрегор же с тех пор не выходил в октагон.

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Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Ислам Махачев.
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