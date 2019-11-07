Боец ММА: Нурмагомедов может согласиться на реванш с Конором

Новости спорта:Ислам Махачев не исключил возможность реванша между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Российский боец MMA Ислам Махачев, входящий в команду действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал желание Конора Макгрегора ещё раз выйти в октагон с Хабибом. По словам Махачева, такой бой возможен после ожидаемого поединка Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

«Сейчас есть принципиальный бой с Фергюсоном, а потом — почему бы и нет? Просто ничего принципиального не будет. Думаю, если ему предложат реванш в Москве, он вернётся.

Интересна ли идея Хабибу побить Конора в Дублине? Думаю, нет. Ехать за ним, драться...», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, после чего ещё раз защитил титул в поединке с Дастином Порье в сентябре 2019 года. Макгрегор же с тех пор не выходил в октагон.