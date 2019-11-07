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Сборная Украины по футзалу узнала соперников по элит-раунду отбора на ЧМ-2020

Сборная Украины по футзалу узнала соперников по элит-раунду отбора на ЧМ-2020
17:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Фейсбук

Новости спорта:Состоялась жеребьевка элит-раунда отбора на ЧМ-2020.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элит-раунда отбора на чемпионат мира-2020 по футзалу. Сборная Украины попала в группу B и сыграет против команд Испании, Сербии и Франции.

Результаты жеребьевки элит-раунда отбора на ЧМ-2020

Группа А: Португалия, Италия, Беларусь, Финляндия.

Группа В: Испания, Сербия, Украина, Франция.

Группа С: Россия, Азербайджан, Словакия, Хорватия.

Группа D: Казахстан, Словения, Румыния, Чехия.

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Победители каждой из групп напрямую выйдут на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места, в плей-офф разыграют еще две путевки на мировое первенство. Стыковые матчи запланированы на 9 и 12 апреля.

Поединки группы B пройдут в Сербии с 28 января по 2 февраля 2020 года. Чемпионат мира состоится в Литве с 12 сентября по 4 октября. Всего на турнире сыграют 24 команды.

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Сборная Украины, Футзал, Новости спорта, ЧМ-2020.
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