Сборная Украины по хоккею уступила Литве

Новости спорта:Украины не смогла выстоять против сборной Литвы.

Национальная сборная Украины проиграла в овертайме Литве со счетом 1:2 в стартовом матче турнира Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, который проходит в Таллине, Эстония.

Литва – Украина 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Проценко (Калеиниковас) – 0:26, 1:1 – Сильницкий – 12:36, 2:1 – Кракаускас – 64:00.

Вратари: Павлюковас – Петров.

Украинская команда, проводившая первый матч под руководством Сергея Витера, пропустила уже в первой смене – Эдгарас Проценко пробил дебютировавшего в «сине-желтом» свитере Олега Петрова на 26-й секунде.

Украина отыгралась спустя 12 минут: после выигранного вбрасывания Юрий Сильницкий набросил от синей линии, и шайба, задев защитника литовцев на своем пути, оказалась за спиной Артура Павлюковаса.

До конца первого периода команды больше не забрасывали, а во второй 20-минутке украинцы выдержали натиск литовцев, в том числе, и в меньшинстве 3 на 5. Третий период также не принес заброшенных шайб, хотя литовцы, больше контролируя ход игры, пытались победить в основное время, а украинцы, грамотно отрабатывая в своей зоне, провели несколько опасных контратак.

В овертайме все началось с нескольких атак подряд от Украины, но до опасного броска по воротам Павлюковаса дело так и не дошло, а вот Литва своим шансом воспользовалась – точку в игре поставил Эмилиус Кракаускас.