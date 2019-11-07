Скачать
Четверг, 07.11.2019
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

Сборная Украины по хоккею уступила Литве

Сборная Украины по хоккею уступила Литве
19:40 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Украины не смогла выстоять против сборной Литвы.

Национальная сборная Украины проиграла в овертайме Литве со счетом 1:2 в стартовом матче турнира Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, который проходит в Таллине, Эстония.

Литва – Украина 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Проценко (Калеиниковас) – 0:26, 1:1 – Сильницкий – 12:36, 2:1 – Кракаускас – 64:00.

Вратари: Павлюковас – Петров.

Украинская команда, проводившая первый матч под руководством Сергея Витера, пропустила уже в первой смене – Эдгарас Проценко пробил дебютировавшего в «сине-желтом» свитере Олега Петрова на 26-й секунде.

Украина отыгралась спустя 12 минут: после выигранного вбрасывания Юрий Сильницкий набросил от синей линии, и шайба, задев защитника литовцев на своем пути, оказалась за спиной Артура Павлюковаса.

Сборная Украины по футзалу узнала соперников по элит-раунду отбора на ЧМ-2020

До конца первого периода команды больше не забрасывали, а во второй 20-минутке украинцы выдержали натиск литовцев, в том числе, и в меньшинстве 3 на 5. Третий период также не принес заброшенных шайб, хотя литовцы, больше контролируя ход игры, пытались победить в основное время, а украинцы, грамотно отрабатывая в своей зоне, провели несколько опасных контратак.

В овертайме все началось с нескольких атак подряд от Украины, но до опасного броска по воротам Павлюковаса дело так и не дошло, а вот Литва своим шансом воспользовалась – точку в игре поставил Эмилиус Кракаускас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Новости хоккея, ФХУ, УХЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Разорвал защиту москвичей: экс-звезда Шахтера - претендент на лучший гол ЛЧ (Видео)
04 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
05 Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь