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От Джокера до короля ринга: Макгрегор снялся в новой рекламной кампании (Видео)

От Джокера до короля ринга: Макгрегор снялся в новой рекламной кампании (Видео)
07:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Ты готов? Новая эпическая история дерзкого Конора Макгрегора.

В октябре Украина впервые встретилась с культовым спортсменом, бойцом смешанных боевых искусств, чемпионом UFC — Конором МакГрегором, который посетил Киев по приглашению Parimatch.

А уже в ноябре стартует рекламная кампания с амбассадором бренда. С первых кадров Конор предстает в непредсказуемых образах и открывает мир настоящих жарких мужских желаний, чувств, развлечений и безумных побед.

«Невозможно рационально оценивать персону Конора, но и невозможно оставаться равнодушным к нему. В рекламной кампании он сыграл самого себя — непредсказуемого и дерзкого, но всегда надежного и заряженного на победу», — отметил CEO Parimatch Сергей Портнов.

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15 сцен и 5 образов Конора. Съемки видеоролика проходили 3 суток в Дублине и Киеве при участии творческого дуэта Angelo Merten & Charlie Bravo. Постпродакшн длился 3 месяца, а саунд-дизайн оформлял также канадский композитор.

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MMA, UFC, Новости спорта, Конор Макгрегор, Париматч.
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