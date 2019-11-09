От Джокера до короля ринга: Макгрегор снялся в новой рекламной кампании (Видео)

Новости спорта:Ты готов? Новая эпическая история дерзкого Конора Макгрегора.

В октябре Украина впервые встретилась с культовым спортсменом, бойцом смешанных боевых искусств, чемпионом UFC — Конором МакГрегором, который посетил Киев по приглашению Parimatch.

А уже в ноябре стартует рекламная кампания с амбассадором бренда. С первых кадров Конор предстает в непредсказуемых образах и открывает мир настоящих жарких мужских желаний, чувств, развлечений и безумных побед.

«Невозможно рационально оценивать персону Конора, но и невозможно оставаться равнодушным к нему. В рекламной кампании он сыграл самого себя — непредсказуемого и дерзкого, но всегда надежного и заряженного на победу», — отметил CEO Parimatch Сергей Портнов.

15 сцен и 5 образов Конора. Съемки видеоролика проходили 3 суток в Дублине и Киеве при участии творческого дуэта Angelo Merten & Charlie Bravo. Постпродакшн длился 3 месяца, а саунд-дизайн оформлял также канадский композитор.